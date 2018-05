Der „Krewwa Moat“, also der Kröver Traditionsmarkt, findet am Freitag, 1. Juni, in der Robert-Schuman-Straße statt. Die Marktleute zeigen von 10 bis 18 Uhr ihr Angebot an Stoffen, Haushaltswaren, Textilien, Bastel- und Geschenkartikeln. Aber auch Spielwaren, Schmuck und Gesundheitsartikel werden zum Verkauf angeboten. Auch Kunsthandwerker sind dabei. Die heimische Gastronomie rundet das Angebot ab.