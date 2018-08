später lesen Weiterbildung Leibniz und Literatur für Migrantinnen an der Akademie Teilen

Für Philosophie-Interessierte gibt es an der Kueser Akademie am Donnerstag, 23. August an der Kueser Akademie, Gestade 6, 2. Etage, 19 Uhr, einen Philosophie-Kurs zu Leibniz: ,,Metaphysik und Moral: Leibniz, Metaphysische Abhandlung“.