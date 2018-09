Die Vision eines frühen Europäers

Kueser Gespräche

Die Reihe stellt seit 2008 „das Erbe des Nikolaus von Kues“ aktuellen europäischen und gesellschaftlichen Themen gegenüber.Veranstalter sind Stadt und Verbandsgemeinde (VG) Bernkastel-Kues, Konrad-Adenauer-Stiftung Mainz und die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte.

Bei den 6. Gesprächen plädierte Bürgermeister Ulf Hangert für „eine Wertegemeinschaft“. Karl-Heinz B. Lier, Stiftung, lobte die von kulturellem Aufbruch zeugenden Impulse. Für Stadtbürgermeister Wolfgang Port braucht es, wenn Europa überleben wolle, noch viele solcher Diskussionen. Akademie-Vorsitzender Alexander Licht zitierte aus aktuellen Impulsen von Harald Schwaetzer, Professor der Cusanus Hochschule: Für einen „Dialog mit dem Fundamentalismus“ gelte es, „Ursache und Werdeprozess“ zu verändern. Die nächsten Gespräche sind für 2020 geplant. Drei Sängerinnen des Ensembles Bellouve umrahmten den Abend mit nachdenklich stimmenden Beiträgen von Heinrich Heines „Denk ich an Deutschland in der Nacht“ bis zu Bob Dylans „Blowin in the Wind“.