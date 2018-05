später lesen Veranstaltung Kueser Winzer öffnen ihre Keller Teilen

Sieben Betriebe beteiligen sich an Pfingsten an den Tagen der offenen Weinkeller im Stadtteil Kues. Die Keller öffnen am Freitag, 18. Mai, um 17.30 Uhr, am Samstag um 16 Uhr und den beiden Pfingstfeiertagen jeweils um 11 Uhr.