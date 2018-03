später lesen Kunst Frühes Werk von Meistermann wird enthüllt Teilen

Zu einer Vernissage und Enthüllung des Ölgemäldes „Vase mit Blumenzweig“ aus dem Jahr 1941 von Professor Georg Meistermann am Mittwoch, 24. Januar, 18 Uhr, in der städtischen Galerie im Alten Rathaus am Marktplatz in Wittlich sind alle Kunstinteressierten eingeladen. Im Rahmen der Feierstunde spricht nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Joachim Rodenkirch die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Stadtmuseum Simeonstift in Trier, Alexandra Orth, über das Gemälde und den Künstler.