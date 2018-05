In Veldenz ist am Wochenende Kunsthandwerkermarkt. Die Stände im Ortskern sind am Samstag von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. An beiden Tagen und auch schon am Freitag, ab 18 Uhr, ist auch das Winzerhöfefest. Am Samstag, 16 Uhr, gibt das Volksmusikorchester Veldenz ein Platzkonzert. Abends ist Livemusik mit der Gruppe Magma.