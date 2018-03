Handwerkermarkt im Sommer: Aussteller gesucht

Die Tourist-Information sucht Kunsthandwerker. In Kröv wird vom 29. Juni bis 2. Juli das 65. Internationale Trachtentreffen gefeiert. In diesem Jahr wird zusätzlich zu den bekannten Attraktionen wie schwimmende Moselbühne, Folkloreensembles und Rummelplatz auch ein Handwerker- beziehungsweise Kunsthandwerkermarkt veranstaltet. Dieser wird am Samstag und Sonntag in den Moselanlagen beim Festgelände aufgebaut. Öffnungszeiten sind am Samstag von 12 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Wer Interesse hat, kann sich bei der Tourist-Information Kröv, Telefon 06541/9486 oder per Email an info@kroev.de melden.