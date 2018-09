Der TuS Wehlen bietet ab Oktober erneut den Kurs „Fitness kennt kein Alter“ an.

Er richtet sich an Personen der Generation Ü60. An zehn Terminen wird die Muskelkraft gefördert sowie das Gleichgewicht und die Koordination geschult, um Sturzverletzungen vorzubeugen.

Der Kurs startet am Dienstag, 9. Oktober, und endet am Dienstag, 11. Dezember, in der Turnhalle Wehlen. Die Einheiten dauern jeweils von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr. Der Kurs kostet 60 Euro, Mitglieder des TuS Wehlen erhalten 50 Prozent Rabatt.

Anmeldung und Informationen bis Sonntag, 30. September, bei Christl Weber unter Telefon 06531/8450.