Viele Hoheiten in der Narrhalla

Der KV „Welle Baie“ Monzelfeld feiert in ausverkauftem Haus und mit zahlreichen Prinzenpaaren seine erste Kappensitzung.

(red) U nd am Ende hat es Applaus gegeben: Dank eines abwechslungsreichen Programms spendete das Publikum in der Monzelfelder Bürgerhalle nach der Kappensitzung reichlich Beifall. Die Monzelfelder Narrhalla war mit fast 350 Zuschauern ausverkauft. Unter den begeisterten Besuchern fanden sich zahlreiche Gastvereine und zehn Prinzenpaare. Im 64. Jahr des Vereins haben die Aktiven unter dem närrischen Zepter von Prinz Michael II. und Prinzessin Simone I. sowie dem Kinderprinzenpaar Silas I. und Annalie I. Büttenreden, Sketche, Tänze und Gesang präsentiert bekommen.