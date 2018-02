Kochkurs des Landfrauenvereins

Der Landfrauenverein Erden-Lösnich-Ürzig bietet „One-Pot-Cooking“ an.

Der Landfrauenverein Erden-Lösnich-Ürzig bietet am Mittwoch, 21. Februar, um 19.30 Uhr den Kurs „One-Pot-Cooking“ im Pfarrheim in Erden an. Gezeigt werden schnelle Gerichte aus einem Topf, vom Brotaufstrich über Mittagessen bis hin zum Nachtisch. Infos über Warenkunde runden den Vortrag ab. Die Teilnahme kostet für Mitglieder fünf Euro, für Nichtmitglieder zehn Euro, jeweils zuzüglich Kostproben. Anmeldungen bei Martina Schwaab unter Telefon 06532/9557944 oder 0162/4345419.