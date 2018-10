Landräte sprechen über Breitband

(red) Die Landräte Manfred Schnur, Marlon Bröhr und Gregor Eibes sowie der Bundestagsabgeordnete Peter Bleser (CDU) haben sich mit Vertretern der Deutschen Telekom AG, Vodafone Deutschland und Telefónica im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur getroffen.

Thema war die Breitband- und Mobilfunkversorgung der drei Landkreise Cochem-Zell, Rhein-Hunsrück und Bernkastel-Wittlich.Telefónica und Vodafone versicherten, im Rahmen ihrer Ausbauverpflichtungen bis 2020 52 neue Sendeanlagen in den drei Landkreisen zu errichten. Die Deutsche Telekom AG sagte die Errichtung 50 weiterer Sendeanlagen zu. Zufrieden geben wollen sich die drei Landräte sowie Peter Bleser mit diesen Zusagen nicht. Durch den Bau der neuen Sendeanlagen würden zwar 97 Prozent der Haushalte in Rheinland-Pfalz erschlossen, in der Fläche bedeute dies jedoch gerade einmal eine Abdeckung von gut 80 Prozent.

Das Foto zeigt (von links) Landrat Manfred Schnur, Peter Bleser, Landrat Gregor Eibes und Landrat Marlon Bröhr.⇥ Foto: Manuel Follmann