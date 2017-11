Manderscheid (red) Eine Kerze, die ausschließlich aus heimischen Materialien aus der Vulkaneifel hergestellt: Lavastein, Bienenwachs und ein passender Docht - das ist die Lavakerze. Über sie, ihre Tradition, Geschichte und das Handwerk informiert in dieser Woche eine Veranstaltung in Manderscheid.

Interessierte können selbst gießen. Zu der Veranstaltung am Dienstag, 21. November, lädt der Naturpark und Unesco Global Geopark Vulkaneifel ein.Treffpunkt ist um 15 Uhr bei der Kerzen- und Wachsmanufaktur Moll in Manderscheid. Infos und Anmeldung per E-Mail an mail@kerzenmoll.de.

Die Teilnahme kostet für Erwachsene acht Euro, für Kinder sieben Euro.