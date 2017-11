Lego lockt erneut in den Alten Bahnhof

Zum zweiten Mal ergänzt eine Lego-Ausstellung das Angebot des Mosel-Wein-Nachts-Markts. Doch unterscheidet sich die aktuelle Schau in mehrerlei Hinsicht von der Legoschau vor drei Jahren. Von Christoph Strouvelle

Wer hat als Junge oder Mädchen nicht mit Legosteinen gespielt? Bei manchen Menschen endet das Faszinosum der bunten Steine nicht mit dem Ende der Kindheit, sondern beginnt erst im Erwachsenenalter. So wie bei Andrea Clüsserath aus Traben-Trarbach: 2014 ist sie bei der ersten Legoausstellung am Wein-Nachts-Markt mit dem Legovirus infiziert worden. Drei Jahre später gehört sie bei der zweiten Legoschau im Traben-Trarbacher Alten Bahnhof zu denjenigen, die selber eine Landschaft ausstellen.

Gemeinsam mit ihrem zwölf Jahre alten Sohn Lucas hat sie eine Fantasiewelt nach dem Vorbild des Computerspiels Minecraft geschaffen. „Wir haben Sets gekauft und geändert“, sagt sie. Und das mit Liebe zum Detail: Einige der Minifiguren, die die Landschaft bevölkern, haben die beiden Bauherren mit dem Traben-Trarbacher Stadtwappen bedrucken lassen.

An diesem Beispiel wird auch der Unterschied zur Legoausstellung 2014 deutlich. Damals waren vorwiegend Sets ausgestellt, die im Handel erhältlich waren. „In diesem Jahr wollen wir eigene Kreationen zeigen, selbst erfunden oder abgewandelt“, sagt Hannelore Reuter-George, die zusammen mit ihrem Mann Ferdinand Reuter und Ulrich Ströher die Ausstellung für den Verein Traben-Trarbach Aktiv in Zusammenarbeit mit der Tourist8Info Traben-Trarbach organisiert. Auf denen gibt es für die Besucher Überraschendes zu entdecken, beispielsweise das Traben-Trarbacher Rathaus, geschaffen aus Legosteinen. Oder ein VW-Käfer, den es in Dunkelblau im Original so gegeben hat, den die Bastler aber individuell geändert haben, je nach Fußballneigung in Hellblau und passendem Emblem von Schalke 04 oder Gelb-Schwarz in Borussia-Dortmund-Ausführung.

Aber auch die Entwicklung von Lego über die Jahrzehnte können die Besucher erfahren, beispielsweise anhand von Zügen: „Der älteste ist von 1966, der neueste von 2010“, sagt der leidenschaftliche Legobauer Heinz Welp aus Koblenz. Aus seinem Fundus von mehr als 500 Legobauten des Roboters R2D2 aus dem Mehrteiler „Krieg der Sterne“ zeigt er ebenfalls einige verschiedene Ausführungen.

Und auch antike Städte sind unter den 20 Landschaften in der 400 Quadratmeter großen Ausstellung zu sehen, wie von der gebürtigen Bernkastel-Kueserin Elke Vorst. „Ich hatte die Bilder von Ausgrabungsstätten im Kopf“, sagt sie. So kombinieren sich bei ihr die Bibliothek von Ephesus mit alten Römertempeln, originalgetreu nachgebaut mit Fußbodenheizung, Hohlziegeln und Dixie-Klos als Merkmal der heutigen Ausgrabungsstätten. Ein Rahmenprogramm zur Legoausstellung wird noch kurzfristig festgelegt, sagt George-Reuter. Angedacht sind Vorlesetage und Leute, die vor der Landschaft eines römischen Lagers vom römischen Leben erzählen. „Die Eltern können durch die Keller laufen, und die Kinder können Lego spielen“, sagt Reuter-George.