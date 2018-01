Um die Minne, die Liebesbeziehungen zwischen einer Dame und einem Ritter geht es in einem Lektüre- und Gesprächkreis in der Kueser Akademie, der am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr beginnt. Referentin ist Nadine Stenner. Die Teilnahme an den insgesamt elf Terminen kostet 60 Euro.