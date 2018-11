später lesen Musik Letztes Konzert der Capella-Reihe Teilen

Twittern

Teilen



Als letztes Konzert der Capella-Reihe zum 50-jährigen Jubiläum der Kreismusikschule findet am Samstag, 10. November, um 19 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche in Veldenz statt. Das Kammerorchester der Kreismusikschule und das Bernkasteler Kammerorchester gestalten unter der Leitung von Wolfgang Lichter dieses Konzert.