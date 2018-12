Eine Mitarbeiterin im Seniorenheim St. Josef ist an Leukämie erkrankt. Spender werden gesucht.

Die Stefan-Morsch-Stiftung und das GFA Seniorenheim St. Josef in Kröv rufen zu einer Stammzellspende auf. Wie Vertreter des Seniorenheims mitteilen, leidet die Kollegin Ingrid aus dem Seniorenheim „Seit Anfang November hat sie die niederschmetternde Diagnose, dass sie akute Leukämie hat und braucht dringend einen Stammzellspender“, heißt es in der Pressemitteilung. Daher sind alle Mitarbeitenden, Freunde, Bekannte, Angehörige und diejenigen, die sich sonst noch angesprochen fühlen, zur Typisierung aufgerufen.

Das Team der Stefan-Morsch-Stiftung ist am Mittwoch, 19. Dezember, von 9 bis 11 Uhr im GFA Seniorenheim St. Josef in Kröv sowie von 17 bis 19 Uhr im GFA Seniorenheim Charlottenhöhe in Thalfang. Es dauere nur wenige Minuten, bis man registriert ist und seine Speichelprobe abgegeben hat. Die Kosten für Spender übernimmt in der Regel die Stefan-Morsch-Stiftung. Weitere Informationen zum Beispiel zur Frage, wer ein geeigneter Spender ist, übernimmt Claudia Müller, ebenso wie die Anmeldung unter Telefon 0160/8428967 annimmt.

Weitere Termine: Mittwoch, 19. Dezember 9 bis 11 Uhr, Seniorenheim St. Josef, Kröv, Reißstraße 3, 13 bis 15 Uhr Seniorenzentrum Kastellaun Südstr. 14, 17 bis 19 Uhr Seniorenheim Charlottenhöhe Thalfang, Charlottenhöhe 6; Donnerstag, 20. Dezember, 9 bis 11 Uhr, Paritätisches Seniorenzentrum Langenlonsheim, Am alten Mühlengraben 1; 12.30 bis 14.30 Uhr Seniorenresidenz Nieder-Olm Mühlweg 25, 16.30 bis 18.30 Uhr Pflegezentrum Obernburg Lindenstraße 30 A; Freitag, 21. Dezember, 9 bis 11 Uhr Seniorenheim St. Josef, Eppelborn Am Kloster 1; 13 bis 15 Uhr Seniorenheim Tholey Jahnstraße 2.