(sim) Jetzt in der Adventszeit und während des Mosel-Wein-Nachts-Marktes zeigen sich viele Straßen und Gassen in Traben-Trarbach, wie hier die Brückenstraße, in einem stimmungsvollen Lichterglanz.

