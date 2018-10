später lesen Musik Liederabend mit vielen musikalischen Gästen Teilen

Twittern

Teilen



„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder. Böse Menschen haben keine Lieder“, heißt ein Sprichwort beziehungsweise eine Aufforderung. In Anbetracht der vielen Sänger, die sich am Samstag, 20. Oktober, in der Monzelfelder Bürgerhalle ein Stelldichein geben, soll sich das „Niederlassen“ gleich in mehrfacher Hinsicht lohnen.