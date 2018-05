Liedermacher spielen im Kunstcafé

Die beiden Musiker André und Sonja Käpper geben am Freitag, 4. Mai, von 19 Uhr an im Kunstcafé Christe Paul in Springiersbach ein Liedermacher-Konzert. Das Motto lautet „Menschsein“. Musikalisch sind André Käppers Gitarren-Arrangements unterlegt von Jazzharmonien, rhythmisch beeinflusst von Flamenco, Latin, Afro, Funk und Soul. Doch er hat auch Liedermacherqualitäten. Begleitet wird er von Sonja Käpper (Querflöte, Concertina, Kalimba, Percussion). Käppers aktuelles Liedermacher-Programm „Menschsein“ beinhaltet Lieder von der gleichnamigen CD. Der Eintritt beträgt acht Euro.Da nur eine begrenzte Anzahl Plätze vorhanden sind, ist eine vorherige Vorbestellung unter Telefon 06532/2731 ratsam.