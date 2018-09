später lesen Freizeit Literarische Wanderung Teilen

Eine Napoleon-Wanderung rund um Kesten bietet die Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte am Samstag, 29. September, ab 16 Uhr an. 1814 soll Napoleon in Kesten übernachtet haben. Auf einer Wanderung auf dem Napoleonweg, der sich oberhalb von Kesten durch Weinberge und bewaldete Abschnitte zieht, soll der zur literarischen Figur gewordene Napoleon wieder zum Leben erweckt werden.