Landschaft Longkamp in rotes Licht getaucht FOTO: Dirk Hansch

(red/iro) Morgenrot ist derzeit in der Region relativ häufig zu sehen. Unser Fotograf hat das Naturschauspiel bei Longkamp mit der Blickrichtung nach Pilmeroth festgehalten. Warum man diesen Anblick in der Vorweihnachtszeit so häufig genießen kann, wissen wir nicht so genau.