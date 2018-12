später lesen Jahresrückblick Marken vom Markt FOTO: Tourist-Information Traben-Trarbach FOTO: Tourist-Information Traben-Trarbach Teilen

(will) Der Blick in den unterirdischen Mosel-Wein-Nachts-Markt (Foto) und das Logo des Marktes sind die Motive der limitierten SonderBriefmarkenauflage der Deutschen Post. Erstmals werden die 70-Cent-Wertmarken am 5. November in der Tourist-Information Traben-Trarbach ausgegeben.