später lesen Weinbau Maschinen werden vorgeführt Teilen

Twittern

Teilen



Das DLR Mosel veranstaltet für alle Winzer in Zusammenarbeit mit dem VEW Mosel, dem Maschinenring Trier-Wittlich, der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) und der LWK Rheinland-Pfalz eine zentrale Vorführung zum Thema „Unterstock und stocknahe Unterflurdüngung in Zeiten der neuen Düngeverordnung“ mit verschiedenen Schwerpunktthemen. Die zentrale Vorführung für die Mosel findet am Mittwoch, 22. August, um 14 Uhr in Thörnich statt - direkt hinter der Thörnicher Brücke, von dort der Beschilderung folgen.