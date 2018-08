später lesen Säubrennerkirmes Mehr Taxen zur Säubrennerkirmes im Einsatz Teilen

Neben den drei Wittlicher Taxi-Unternehmen Jungen Lombart (Telefon 06571/5656), Taxi Gutjahr und Herges (06571/93339) und Euro-Spar (06571/147774) werden am Kirmeswochenende in Wittlich noch zwei Unternehmen von der Mosel in Wittlich ihre Fahrdienste anbieten.