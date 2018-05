später lesen Kultur Meisterkonzert mit Philharmonikern Teilen

Ein Meisterkonzert mit zwei Mitgliedern der Münchner Philharmoniker ist an Fronleichnam, 31. Mai, im Kloster Springiersbach. Das renommierte Gelius-Trio ist ab 16 Uhr zu hören. Seit 1999 spielt das Ensemble, dessen Namensgeberin die Pianistin ist, in vielen Konzertzentren und bei Musik-Festivals in Europa – dreimal auch schon im Kloster Springiersbach. Die Erfahrungen der beiden Streicher Sreten Krstic und Nicolaus Gagliano fließen in die Zusammenarbeit mit Micaela Gelius ein.