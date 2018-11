Das Johannes-Kreisler-Trio spielt am Sonntag, 18. November, ab 15 Uhr im Karmelitenkloster Springiersbach. Das Meistertrio besteht aus Holger Spegg, Klavier, Christoph Schickedanz, Violine, und Mathias Beyer-Karlshoj, Violoncello.

Auf dem Programm stehen Werke von Ludwig van Beethoven, Hermann Goetz und Sergej Rachmaninoff.

Der Eintritt beträgt 18 Euro. Mitglieder zahlen 16 Euro. Kinder haben freien Eintritt. Karten gibt es bei allen TV-Vorverkaufsstellen. Sie können auch per E-Mail an Musikkreis@t-online.de oder per Telefon 06532/2731 geordert werden.