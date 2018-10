Mickie Krause sorgt für Stimmung

2500 Fans feiern mit Mickie Krause auf dem Wittlicher Oktoberfest. Von Rudolf Höser

Am dritten Oktoberfestwochende folgte am Freitagabend gleich ein weiterer Höhepunkt: Schlagerstar Mickie Krause sorgte für eine Bombenstimmung.

Es geht Schlag auf Schlag: Mit Mickie Krause war nach Peter Wackel und König Jürgen Drews jetzt bereits der dritte große Partystimmungsmacher in Wittlich zu Gast. „Ja, so muss das sein. Wir wollen den Besuchern ja schließlich auch etwas Besonderes bieten“, sagte Winfried Bungert. Er zog schon mal eine positive Bilanz zur Halbzeit des diesjährigen Bungert Oktoberfestes.

„Wir sind mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden“, so Bungert. Nicht ganz so zufrieden waren zunächst die Feierfreudigen am Freitagabend. Sie mussten rund 90 Minuten auf den verspäteten Auftritt des Sängers und Entertainers Mickie Krause warten. Staugestresst traf der erst kurz vor Mitternacht ein, versöhnte dann aber professionell sein Publikum. Von der stressigen Anfahrt war da nichts mehr zu spüren. Im Handumdrehen hatte er das Publikum lautstark auf seiner Seite.

Textsicher sangen die meist jungen Leute die Songs des Sängers mit. „Schatzi schenk mir ein Foto“ und die bekannten und beliebten Mallorca-Party-Hits brachten die Menge in Wallung. „So hatte ich mir das vorgestellt, das geht richtig gut ab“, sagte Markus Bachmann, der mit seinen Fußballfreunden hierher zum Feiern gekommen war.

Rund 2500 Gäste waren es an diesem Freitagabend. Die Vorband „Tollhaus“ musste deshalb deutlich länger das Publikum bei Laune halten, bis der lang erwartete Star des Abends dann endlich die Bühne betrat.