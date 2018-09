Mit Stärke eigenen Lebensweg bestimmen

Einen dreiteiligen Coaching-Workshop für Frauen, die mit Stärke den eigenen Lebensweg bestimmen wollen, bieten die Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Bernkastel-Wittlich und der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues in Kooperation mit der Volkshochschule Bernkastel-Kues an.

Die drei Module finden in der Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte statt.

Start ist am Samstag, 20. Oktober, das zweite Modul ist für den 10. November geplant; der dritte Termin wird mit den Teilnehmerinnen abgesprochen. Die Teilnehmerinnen treffen sich jeweils von 9 bis 13 Uhr und begeben sich gemeinsamen auf Entdeckungsreise. Jede erlebt ihren eigenen, individuellen Weg. Es wird interessant und spannend zu entdecken sein, welche Ressourcen, Fähigkeiten und Potenziale in der eigenen Persönlichkeit schlummern und was sie daraus entwickeln können. Themenschwerpunkte: Wer bin ich?, Welche Kräfte stecken in mir? Wie kann ich diese Kraft auf die Straße bringen? Die Module können nur zusammen gebucht werden. Die Coaches sind Cornelia Müller-Saxler, Betriebswirtin und Diplomierter Coach, und Andrea Revers, Diplom-Psychologin. Der Beitrag ist 100 Euro für alle Module.

Anmeldung: VHS Bernkastel-Kues, Telefon 06531/9716930, E-Mail: vhs@bernkastel-kues.de. Weitere Infos gibt es auch bei Gabriele Kretz, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Bernkastel-Wittlich, Telefon: 06571/14-2255, E-Mail: gabriele.kretz@bernkastel-wittlich.de.