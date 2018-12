später lesen Architektur Möhring im Brückentor Teilen

(red) Am 155. Geburtstag von Bruno Möhring, am Dienstag, 11. Dezember, wird im Brückentor in Traben-Trarbach um 11 Uhr eine Vorschau auf die zukünftige Dokumentation gezeigt. Diese ist die erste ständige Dokumentation zum Werk des Jugendstilarchitekten Bruno Möhrings in Deutschland.