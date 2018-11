Mundartweinprobe: Mehr als ein „schie Schäppche“

Ambitionierter Verein mit rundem Tisch

Sie ist eine von vielen Ideen des im März in Kröv – für die gesamte VG - gegründeten Fördervereins und des „Runden Tisches Mundart“. Erste Veranstaltungen waren Mundart-Führungen durch die Springiersbacher Mühlen und eine „Enkircher Gässchentour“. Moselfränkische Weinproben sind künftig jährlich geplant – an wechselnden Orten und in immer anderen Weingütern. Der von VG-Bürgermeister Marcus Heintel initiierte Verein hat die gesamte VG im Blick und kooperiert darüber hinaus mit dem Verein „Mundartinitiative im Kreis Cochem-Zell“. Zum nächsten Runden Tisch sind alle Interessierten willkommen: Donnerstag, 15. November, 19 Uhr, Rathaus Kröv.