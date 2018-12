später lesen Fotografie Weißes Haus ganz in Blau FOTO: TV / Hans-Peter Linz FOTO: TV / Hans-Peter Linz Teilen

Twittern

Teilen



Ein unüblicher Anblick in Traben-Trarbach: Abends wird das Mittelmosel-Museum am Moselufer, das weiß gestrichen ist, in blaues Schweinwerferlicht gehüllt. Die ehemalige Barockvilla der Familie Böcking ist ein öffentlich zugängliches Bürgerhaus aus dem 18. Jahrhundert mit vielen Ausstellungsstücken aus dieser Zeit.

Hans-Peter Linz Autor anschreiben Kontaktieren Sie den Autor Ihr Name Ihre E-Mail-Adresse Ihre Nachricht Spam-Schutz: Bitte beantworten Sie noch die folgende Sicherheitsfrage: neu laden

Wieviel ist = ? Verschicken zum Autorenprofil schließen