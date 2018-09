später lesen Museumsnacht Nächtliches Spektakel in der Barockvilla Böcking Teilen

Twittern

Teilen



Anlässlich der 13. Museumsnacht werden am Samstag, 22. September, die historischen Räume der Barockvilla Böcking erneut mit dem Leben vergangener Epochen erfüllt. Von 19 bis 23 Uhr öffnet das Mittelmosel-Museum seine Pforten wieder einmal zu einem ganz besonderem Spektakel: Neben dem Dichterfürsten Goethe, der in einer Sturmnacht im November 1792 tatsächlich einmal in der Barockvilla Böcking zu Gast war und den Besuchern standesgemäß im Goethezimmer seine Aufwartung macht, findet im Stockwerk darüber ein romantisches Hauskonzert mit Biedermeier-Publikum statt, während nebenan einige Rokokodamen zum höfischen Kaffeekränzchen Platz genommen haben.