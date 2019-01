später lesen Soziales Musik-Jugend profitiert Teilen

Der alljährlich im Kelterhaus Schorlemer stattfindende Zeltinger Weihnachtsmarkt unterstützt seit über 20 Jahren Projekte in der Doppelgemeinde. In diesem Jahr wird der Erlös von 3000 Euro an musizierende Jugendgruppen in der Doppelgemeinde gespendet.