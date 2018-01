red

Zum Abschluss des Moselweinbautages in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues sind Tanz und Unterhaltung angesagt. Geboten wird beides beim Ball des Weines am Samstag, 13. Januar. Beginn ist um 19.30 Uhr. Es spielt die Tanz- und Showband Da Capo. Tanz in Vollendung zeigen Edith und Winni Kettern. Für den Spaß sorgt Christoph Engels mit Comix, Chaos und Capriolen.