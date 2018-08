Musikalische Lesung mit Trio um Katja Heinrich

Das Tro Mallarmé um die Schauspielerin Katja Heinrich liest am Sonntag, 26. August ab 17 Uhr im ehemaligen Kohlekraftwerk in Traben-Trarbach.

Sie trägt Auszüge aus dem Buch „Die Maschine steht still“ des englischen Autors Edward Morgan Forster vor und tritt mit dem Trio in einen Dialog mit der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts.Das Trio Mallarmé gründete sich 2002 an der Musikhochschule in Detmold, ausgebildet vom international renommierten Auryn-Quartett. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Moselmusikfestivals statt.

Karten für das Mosel Musikfestival gibt es auf www.moselmusikfestival.de