Musiker bleibt im Vorfeld geheim

Bei der Sneak Preview weiß der Zuschauer im Vorverkauf nicht, was er hören wird. Bereits zweimal hat das Mosel Musikfestival zu diesem Format eingeladen. Am kommenden Dienstag, 21. August, um 20 Uhr geht es im Barocksaal von Kloster Machern in die dritte Runde.