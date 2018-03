Musikschule gibt Jubiläumskonzert

(red) Das Eröffnungskonzert zum Jubiläumsjahr „50 Jahre Musikschule des Landkreises Bernkastel-Wittlich“ findet am Sonntag, 21. Januar, ab 15.30 Uhr in der Mosellandhalle in Bernkastel-Kues statt. Das Konzert wird gestaltet vom Kammerorchester, dem Kinder- und Jugendchor „Young Voices“, dem Lehrkräfte-Blasorchester sowie den Solisten Moritz Reutlinger und Emily Valerius (Foto). Geboten wird Musik vom Barock bis zur Moderne. Der Eintritt ist frei. ⇥Foto: Veranstalter