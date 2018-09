Nachtarbeit an den Gleisen

Die Deutsche Bahn Netz AG kündigt verschiedene Bauarbeiten an. Sie sind zur Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit erforderlich. Diese können aufgrund der angestrebten Einhaltung des Fahrplanes nur zu der angegebenen Zeit beziehungsweise an Sonn- und Feiertagen durchgeführt werden.

Die betroffenen Anwohner werden um Verständnis für eventuelle Lärmbelästigungen gebeten.In der Nacht auf Sonntag, 30. September kommt es in den Bereichen Wittlich, Hetzerath und Ürzig zwischen 22 und 6 Uhr zu Arbeiten an den Weichen beziehungsweise zu Stopfarbeiten mit der Einzelfehlerstopfmaschine. Auch in der Nacht auf Montag, 1. Oktober, werden im gleichen Zeitraum Arbeiten auf der Strecke zwischen Wittlich und Salmrohr durchgeführt. Auch auf dem Abschnitt zwischen Hetzerath und Salmrohr kommt es zu Instandsetzungsarbeiten. In der darauffolgenden Nacht wird bei Hetzerath gerarbeitet.