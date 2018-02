später lesen Freizeit Nähkurs für Kinder und Jugendliche Teilen

Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren sind am 3. März 2018 ab 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr zum Nähkurs in den Jugendraum Alftal in Kinderbeuern eingeladen.