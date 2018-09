später lesen Bernkastel-Kues Experten für das Leben im Weinberg Teilen

An der Qualifizierung zur Artenvielfalt in Weinbergen haben 25 Personen teilgenommen. Die neuen Naturerlebnisbegleiter erhalten am Dienstag, 11. September, um 18 Uhr im Steillagenzentrum in Bernkastel-Kues ihre Urkunden.