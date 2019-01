Das Miteinander muss bleiben

Das Schlimmste was dem Marktplatz passieren könnte, wäre ein Zwist zwischen Gastronomen und Einzelhändlern. Das Beste wäre erst einmal, dass der Lieferverkehr in geordneten Bahnen läuft und die Außengastronomie neu ausgeschrieben wird. Dazwischen gibt es einiges an Gestaltungsspielraum, um den Platz und seine Umgebung aufzuwerten. Die 1,5 Millionen Gäste pro Jahr sollen die Erinnerung an die Besonderheit des mittelalterlichen Ensembles mit nach Hause nehmen und nicht darüber berichten, dass ihre Gastgeber ihre Chancen nicht nutzen. Wobei klar sein sollte: Vor Ort ist Gemeinsamkeit gefragt. Es ist gut, dass Gastronomie und Einzelhandel dort noch nebeneinander existieren.