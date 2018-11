Wenn Wirsing statt Quinoa auf den Tisch kommt

In der Realschule plus Neumagen-Dhron hat eine neue KLASSE!-Kochworkshop-Reihe der AOK zum Thema Superfood begonnen.

Was ist so super an den neuen, exotischen Lebensmitteln wie Goji-Beeren, Chia-Samen oder Quinoa-Mehl? Und gibt es nicht im heimischen Garten oder Acker ähnliche Superfoods? Dieser Thematik widmen sich in den kommenden Wochen insgesamt neun Gewinnerklassen, die beim Volksfreund-Schulprojekt KLASSE! einen Superfood-Kochworkshop vom KLASSE!-Partner AOK Rheinland-Pfalz gewonnen haben. Im Frühjahr 2019 folgt die nächste Staffel mit Kochworkshops.

Am Freitag war der Startschuss für Superfood, und die Zehntklässler der Friedrich-Spee-Realschule plus Neumagen-Dhron konnten sich als Erste davon überzeugen, dass Superfood aus der Region ist nicht nur gesund ist, sondern auch schmeckt.

Im Theorieteil, der allen Kochkursen vorangestellt ist, hatte AOK-Ernährungsberaterin Anne Jüngling die Schüler zunächst einmal informiert, was Superfood ausmacht: ein hoher Nährstoffgehalt und eine angeblich gesundheitsfördernde Wirkung. „Aber ein gezuckertes Müsli wird durch die Beigabe von angeblichem Superfood nicht gesünder“, sagt Simone Mittelstädt, die die KLASSE!-Kochkurse bei der AOK koordiniert: „Ein bunter Mix aus allen Lebensmittelgruppen liefert alles, was der Körper braucht. Durch regelmäßige Abwechslung auf unserem Teller bekommen wir fast wie von selbst eine gesunde Kombination aus allen notwendigen Nährstoffen. Deswegen ist Vielfalt das wahre Superfood.“

Und so machten sich die Neumagener Zehntklässler daran, aus regionalen Lebensmittel ihr eigenes Superfood-Menü zusammenzustellen: Aus frischen Birnen, Brombeeren und Himbeeren wurde der „Birnen-Beeren-Kick“, dazu gab es ein Grünkohl-Pesto als Aufstrich aufs Brot, als Teil des gesunden Frühstücks wurde ein Hafer-Orangen-Müsli zubereitet, Vorspeise war eine Linsen-Möhren-Suppe. Als Hauptgang wurde überbackener Wirsing serviert, und zum Nachtisch gab es ein Himbeer-Vanille-Tiramisu. Und als Antwort auf die „Superfood-Power-Riegel“ aus dem Supermarkt wurden „Power-Kugeln“ aus Bananen, Rosinen und Haselnüsse hergestellt. Und alles ohne Zucker.

Und wie kam das regionale Superfood bei den Schülern an, die gemeinsam mit ihrer Lehrerin Claudia Mattes und Ernährungsberaterin Anne Jüngling die Ergebnisse des Kochworkshops auch gemeinsam verköstigten: „Die Suppe war super, gefolgt vom Tiramisu“, war die einhellige Meinung der Zehntklässler: „Das hat total Spaß gemacht, zusammen zu kochen, und dann auch noch so etwas Gesundes, was auch schmeckt.“ Und was ist nun mit Quinoa, Goji & Co? „Brauchen wir nicht!“ Eine Bildergalerie vom Superfood-Kochworkshop in Neumagen-Dhron gibt es unter www.volksfreund.de