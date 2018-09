Neue Leitung für Kindergarten

Im Rahmen des Erntedank-Gottesdienstes wird am Sonntag, 30. September, um 10 Uhr Silke Meyer, die neue Leiterin des Evangelischen Kindergartens Arche Noah Mülheim, in der evangelischen Kirche eingeführt.

Silke Meyer folgt auf Adrie Oostdijk-Bohn, die nach langjähriger Tätigkeit in den Ruhestand getreten ist. Erzieherinnen, Eltern und Kinder aus dem Kindergarten möchten zusammen mit der Kirchengemeinde der neuen Leiterin Gottes Segen für ihren Dienst wünschen. Die 48-jährige Sozialpädagogin wohnt mit ihrer Familie in Wittlich. In den 1990er Jahren war sie als Kinder- und Jugendmitarbeiterin in der Evangelischen Kirchengemeinde Wittlich tätig. Bevor sie in den Mülheimer Kindergarten kam, war sie als Koordinatorin in der Flüchtlingshilfe der Kreisverwaltung in Wittlich beschäftigt.