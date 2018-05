später lesen Stadtentwicklung Neue Leitungen für die Moselauen FOTO: Klaus Kimmling FOTO: Klaus Kimmling Teilen

(cb) Die Moselauen im Stadtteil Kues sind zu einem beliebten Veranstaltungsort geworden. Das Moselauenfest, der Mittelaltermarkt und diverse Konzerte gehen dort über die Bühne. Deshalb, so Bauhofleiter Markus Ruf, werden in diesen Tagen weitere Leitungen für Strom, Wasser und Abwasser verlegt. Eine weitere Neuerung, die damit zu tun hat: An der so genannten Thanisch Spitz wird demnächst ein Toilettenhäuschen aufgestellt – erst einmal probeweise für ein Jahr.