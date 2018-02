später lesen Entwicklungshilfe Neue Schulen, Lehrerwohnungen und Solaranlagen FOTO: Verein FOTO: Verein Teilen

Twittern

Teilen



Vorstandsmitglieder der Mali-Hilfe haben das westafrikanische Land bereist, um auch in diesem Jahr realisierte Projekte wie Schulen, kleine Krankenstationen oder Brunnen zu besichtigen. Auf dem Programm standen in diesem Februar verschiedene Projekte in sieben Ortschaften im südlichen Mali.