Neue Weinhoheiten regieren in Wehlen

(red) Wehlen hat zwei neue Weinmajestäten: Claudia I. (Foto links) und ihre Prinzessin Sarah. Beide kommen nicht aus einem Weinbaubetrieb, lieben aber den Moselwein. Und diese Liebe zum Wein möchten sie in den kommenden zwei Jahren auch weitergeben.

Bei der Krönung der neuen Weinkönigin berichtete Ortsvorsteherin Gertrud Weydert, dass Claudia eine polnische Wurzel hat, ihre Mutter ist Polin. Somit sei ihre Wahl auch eine Hommage an alle osteuropäischen Mitarbeiter in den Weinbergen, ohne die Weinbau an der Mosel wohl nur noch schwerlich möglich wäre.

⇥Foto: privat