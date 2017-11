Neuer Chefarzt, neues Gerät

Im Cusanus-Krankenhaus freut man sich nicht nur über eine neue Maschine für die Intensivstation, sondern auch über personelle Verstärkung.

Mit einem Motomed-Letto-Gerät können Patienten ihre Beine im Bett bewegen lassen und sie so schon im Liegen trainieren. Seit wenigen Tagen ist die Intensivstation das Cusanus-Krankenhauses in Bernkastel-Kues im Besitz eines solchen Geräts. Übergeben wurde es von Wolfgang Prüm, dem Vorsitzenden des Fördervereins des Krankenhauses. Chefarzt Prof. Rolf Dein und der leitende Oberarzt der Akutgeriatrie, Volker Pickan, nahmen das Motomed-Letto-Gerät entgegen.

„Das Trainingsgerät wird für viele Klinikstationen hervorragende Dienste leisten“, sagten sie.

Dein ist seit Oktober neuer Chefarzt für Innere Medizin im Cusanus-Krankenhaus. Sein Vorgänger Dr. Jürgen Tönes wechselte in die ebenfalls im Klinikgebäude ansässige Diabetologische Schwerpunktpraxis und hat zudem die Leitung des Dialysezentrums in Bernkastel-Kues übernommen.

Rolf Dein ist Facharzt für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroenterologie. Vor dem Wechsel nach Bernkastel-Kues war er Chefarzt für Innere Medizin in den Marienhauskliniken St. Elisabeth in Wadern und St. Josef in Losheim am See.