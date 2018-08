später lesen Zeltingen-Rachtig Neuer Standplatz für Umweltmobil Teilen

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (A.R.T.) weist darauf hin, dass die Haltestelle für das Umweltmobil in Zeltingen-Rachtig verlegt werden musste. Bereits am 14. August steht das Umweltmobil auf der gegenüberliegenden Moselseite auf dem Park and Ride- Parkplatz für die Annahme von Problemabfällen aus dem Haushalt von 13.50 bis 14.25 Uhr bereit.