Der Brauch, am Buß- und Bettag (kalter Mittwoch) den neuen Wein zu probieren, wird in Brauneberg hoch gehalten. In drei Kellern werden am Mittwoch, 21. November, zwischen 18 und 22 Uhr je drei 2018er angeboten.