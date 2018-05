später lesen Behörde Agentur für Arbeit in neuen Räumen Teilen

Ab sofort gibt es einige Veränderungen bei der Agentur für Arbeit im Landkreis Bernkastel-Wittlich. Jetzt steht die Geschäftsstelle in Wittlich in neuen Räumlichkeiten in der Kurfürstenstraße 11-13 zur Verfügung. Es wird zudem laut einer Pressemitteilung der Behörde keine Möglichkeit mehr geben, mit einem Ansprechpartner in der Geschäftsstelle Bernkastel-Kues, Schulstraße 13, zu reden, ohne einen Termin zu haben. Beratungs- und Vermittlungsgespräche finden dort weiterhin nur noch mit vorher vereinbarten Terminen statt.